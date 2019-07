 »   »  Podpora výpočetního GPU AMD Arcturus míří do Linuxu

David Ježek

Už několik měsíců víme, že AMD vyvíjí jisté nástupnické GPU s kódovým označením Arcturus. Podle dosavadních zvěstí to vypadá spíše na výpočetní produkt než grafickou kartu pro hráče (ROCm / OpenCL, žádné 3D), to ale nic nemění na tom, že podpora tohoto čipu pomalu míří do příslušných softwarových částí Linuxového světa. v LLVM je nově AMDGPU GFX908 target a několik desítek dalších patchů pak implementuje podporu PowerPlay, čtení hodnot zátěže GPU, spotřeby, teplot atd.

Další patche pak zamířily do projektu Mesa, resp. rozšíření podpory v ovladači RadeonSI Gallium3D. Sic se toto může jevit nesmyslně (žádný 3D engine, tak proč podpora v 3D ovladači?), patche jsou zde kvůli zprozonění video akcelerace – Arcturus ponese novější Video Core Next 2.5 engine.

Lze očekávat, že tým v AMD cílí práce tak, aby Arcturus mělo podporu v Linuxu 5.4, jehož začleňovací okno bude otevřeno někdy kolem poloviny září, přičemž finální Linux 5.4 se objeví tak v listopadu. Pro Mesa pak čekejme verzui 19.2.