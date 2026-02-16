Root.cz  »  Bezpečnost  »  Podvod prostřednictvím papírových dopisů cílí na majitele HW kryptopeněženek

Podvod prostřednictvím papírových dopisů cílí na majitele HW kryptopeněženek

Jan Fikar
Dnes
Kryptopeněženka Trezor 7 Autor: Trezor

Majitelé hardwarových kryptopeněženek Ledger a Trezor jsou nově vystaveni papírovým podvodným dopisům, které přijdou poštou a vypadají jako oficiální dopisy od Ledgeru a Trezoru. Dopis od Trezoru je i podepsaný Matějem Žákem, ale pod tím je napsáno Ledger CEO. Chybička se vloudila. 

Součástí je QR kód, který vede na podvodné adresy, velmi podobné oficiálním: trezor.authentication-check[.]io a ledger.setuptransactioncheck[.]comDopis se snaží uživatele přesvědčit, že je nutné stránky navštívit, aby nedošlo k zablokování peněženky. Stránky později z uživatele chtějí získat heslo (recovery phrase) ve formě 24, 20 nebo 12 slov. To samozřejmě nesmíte nikdy nikomu sdělit, jinak váš účet bude vybrán.

(zdroj: bleepingcomputer)

Trezor pishingAutor: Smilyanets
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

