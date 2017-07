 »   »  Policie zavřela AlphaBay, největší internetový černý trh

Roman Bořánek

Už je to cca týden, co není dostupný AlphaBay, pravděpodobně největší černý internetový trh. Dosud nebylo zřejmé, co za uzavřením stálo, ale podle informací Wall Street Journal ho má na svědomí policejní zátah, na kterém spolupracovaly americké, kanadské a thajské složky. Podobný osud už potkal vícero tržišť v síti Tor, včetně prvního Silk Roadu.

Policejní složky v Thajsku 5. července zatkly domnělého provozovatele Alexandera Cazese. Ve středu 12. července Cazes ve své cele spáchal sebevraždu. Šestadvacetiletý Cazes byl občanem Kanady a byl ve Spojených státech stíhán za drogové delikty. Právě proto před několika lety uprchl do Thajska, odkud měl podle vyšetřovatelů provozovat AlphaBay. Další informace o uzavření AlphaBay zatím nejsou známy.

(Zdroj: Ars Technica)