Polská policie zatkla dvojici provozující služby DDoS na zakázku

Autor: Depositphotos

Policisté oddělení Ústředního úřadu pro boj s kyberkriminalitou zadrželi dvě osoby zapojené do výroby a poskytování placené služby pro provádění DDoS útoků, tzv. DDoS as a Service. Využívání služby bylo možné po zaplacení v kryptoměně, což umožňovalo provádět kybernetické útoky, které významně narušovaly provoz IT systémů umístěných po celém světě, píše se v oficiálním oznámení. Případ se vyvíjí, není vyloučeno další zatýkání.





Služba byla provozovaná pachateli od roku 2013 a byla úspěšně zablokována v rámci mezinárodní operace „Power Off“. Operace probíhaly v úzké spolupráci s Europolem, americkou FBI, policejními složkami Nizozemska, Německa a Belgie a byly koordinovány společnou pracovní skupinou pro boj proti kyberkriminalitě (J-CAT).





Podle získaných dat bylo během deseti let útočeno na více než 320 tisíc IP adres a útočníci na provozu služby vydělali přes 400 tisíc amerických dolarů. Bylo také zajištěno přes 35 tisíc uživatelských účtů a 11 tisíc objednávek útoků včetně e-mailových adres objednavatelů.