Portál covid.gov.cz pohání svobodný software

Nařízení vlády vydávaná ohledně epidemie COVID-19 budou od nynějška přístupná v přehledné a laikům srozumitelné podobě. V pátek 6. listopadu byl do pilotního provozu spuštěný nový web covid.gov.cz. Jedná se o projekt založený na otevřeném softwaru a spolupráci dobrovolníků z Česka a Slovenska.

Za projektem stojí komunita Česko.Digital, která sdružuje IT profesionály ochotné věnovat svůj volný čas veřejně prospěšným projektům (z nedávno realizovaných jsou to například ucimeonline.cz nebo damerousky.cz), NAKIT, který bude celý projekt dále provozovat a tým kolem Dominika Feriho. „V Čechách dlouhé měsíce chyběl přehledný a srozumitelný web, který by veřejnosti na jednom místě zpřístupňoval nařízení vlády a odpovídal na otázky z běžného života. Proto jsme se na výzvu Dominika Feriho rozhodli reagovat obratem a pomoct s tím, co umíme nejlépe,“ komentuje Radko Jiroušek, CTO Česko.Digital.

Při hledání vhodné technologické platformy pro covid.gov.cz realizátoři vsadili na Drupal – otevřený software, který má celosvětové renomé jakožto výkonný a bezpečný systém pro správu webového obsahu. Pohání například české weby irozhlas.cz nebo pametnaroda.cz a světově známé např. tesla.com, australia.gov.au nebo nasa.gov.

Vývojář Marek Vantuch, který Drupal pro realizaci navrhl, kontaktoval československou komunitu okolo redakčního systému Drupal s nabídkou spolupráce na projektu těmito slovy: „Drupal backend, frontend v Gatsby. Je na to šibeniční termín. Práce je neplacená.“

Úkolem pro Drupalisty bylo vytvořit rychlý a intuitivní systém pro správu obsahu, který by mohl být využíván velkým počtem autorů a editorů. Tedy tu část, kterou vidí jen správci obsahu, zatímco před návštěvníky je skryta (backend). Zde redaktoři přidávají nový obsah, zatímco jiní aktualizují texty předchozích autorů a další dělají korektury či schvalují návrhy ke zveřejnění. Další skupina dobrovolníků, se kterou Drupal komunita spolupracovala, měla na starosti vzhled webu a celkově to, co vidí návštěvník – tedy frontend.

Reakce československé Drupal komunity byla rychlá. Dalo se dohromady sedm vývojářů z obou zemí a začali s vývojem backendu. „Měli jsme k dispozici ukázky pracovních textů v Excelu, podle kterých jsme navrhli kompletní architekturu budoucího systému. Vytvořili jsme datový model a aplikovali jej v kontextu Drupalu. Dále jsme definovali redakční workflow a sady potřebných oprávnění pro různé uživatelské role,“ říká vývojář Petr Illek.

Síťový inženýr Vladimír Smitka dodal server pro týmový vývoj a partneři projektu z NAKITu vytvořili produkční prostředí na Microsoft Azure cloudu. „Po každé úpravě kódu se pomocí tzv. Continuous Integration and Deployment (CI/CD) publikuje nová verze webu,“ vysvětluje softwarový architekt Miroslav Michalička. Na projekt soustavně dohlížejí projektoví manažeři z Česko.Digital a editoři obsahu dávají vývojářům zpětnou vazbu.

