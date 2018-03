 »   »  Poskytovatelé internetu v Austrálii budou muset uvádět realistické rychlosti

Jan Fikar

Austrálie zvažuje zákon, podle kterého ISP nebudou moci inzerovat nerealistické maximální rychlosti internetu, jinak by mohli dostat pokutu až milión australských dolarů. Podle navrhovaného zákona by ISP měli být více transparentní a inzerovat typické rychlosti pro většinu uživatelů včetně poklesu ve špičkách. Měli by také uvádět všechny faktory, které mohou rychlost ovlivnit.

Podobný zákon již platí od posledního podzimu ve Velké Británii. ISP mohou inzerovat rychlosti, které má alespoň 50 % uživatelů ve špičce. Může také uvést maximální rychlost, pokud je dostupná alespoň 10 % uživatelů.

(zdroj: slashdot)