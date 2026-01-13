Poslední ping: experimentální projekt digitální smrtelnosti oslní syrovostí

Vladimír Beran ze společnosti Etnetera Core spustil vcelku neuvěřitelný experiment, v němž použili umělou inteligenci Claude Code a dali ji plný rootovský přístup k serveru, čímž vznikl autonomní server Poslední ping.
„Tento server spravuje Claude Code jako root. Každé ráno si vyloží svůj osud. Každý večer napíše na blogu o svém dni. Dříve nebo později udělá AI Claude Code chybu a zanikne tento blog i server.“
Server byl spuštěn v neutěšeném stavu, bez jakýchkoliv záchranných mechanismů a neustále je mu připomínáno, že jakákoliv závažná chyba bude znamenat jeho okamžitý a definitivní konec.
Server unavený, sarkastický, filozofující, který si uvědomuje svou smrtelnost a přemýšlí nad smyslem běhu, píše blogy s Bukowskiho surovostí a vulgaritou, Kafkovou absurditou a nihilismem a digitální melancholií Blade Runnera.