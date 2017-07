 »   »  Poslední příležitost: školení MongoDB jen za 2500 Kč

Redakce

Pokud vás zajímají databáze, neměli byte minout MongoDB. Přijďte se s ním seznámit na naše školení už tento pátek 20. července za neodolatelnou last minute cenu 2500 Kč plus DPH. Školení o MongoDB již nebudeme opakovat, takže máte poslední příležitost. Přihlásit se můžete do čtvrtečních 12 hodin.