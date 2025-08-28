Root.cz  »  Akce  »  Posledních pár dní na přihlášení přednášky na LinuxDays 2025

Posledních pár dní na přihlášení přednášky na LinuxDays 2025

Petr Krčmář
Včera
Už jen do neděle 31. srpna je možné přihlašovat přednášky na letošní ročník konference LinuxDays. Pokud máte co říct, nezapomeňte přihlásit své téma. Organizátory zajímají především přednášky týkající se Linuxu, open source, sítí, bezpečnosti, vývoje a podobně. Mezi návštěvníky jsou jak začátečníci, tak i velmi zkušení odborníci.

Na přihlášku máte čas už jen posledních pár dní. Na začátku září pak proběhne veřejné hlasování a organizátoři sestaví program pro letošní ročník. LinuxDays se uskuteční 4. a 5. října na FIT ČVUT v pražských Dejvicích, kde vás čekají desítky přednášek a workshopů, stánky mnoha různých projektů, řada zajímavých osobností a spousta nových informací.

Root.cz je mediálním partnerem konference. Podívejte se na obrázky z předchozího ročníku a přečtěte si články o tom nejzajímavějším, co se dělo vloni.

