 »   »  Postavte si klon původního IBM PC

anonymní

Pro fanoušky páječky a starých počítačů je k dispozici stavebnice prvního IBM PC (klon modelu 5150 z roku 1982). Ve své době to byl moderní 8/16bit stroj poháněný procesorem i8088 na 4,77 Mhz. Stavebnice obsahuje 64 KB RAM a desku je možné osadit až úctyhodnými 256 KB.

Sehnat si ale budete muset alespoň CGA video kartu (ISA slot). Jako u originálu je možné používat magnetofon jako paměťové médium, ale lepší bude připojit 5,25" floppy mechaniku (plus řadič). No a pokud stavět nebudete tak alespoň série videí, že to fakt funguje.