PostgreSQL 18 přináší asynchronní subsystém I/O (AIO)

Podle plánu vyšla databáze PostgreSQL ve verzi 18. Všechny novinky už v dubnu popsal ve svém článku Pavel Stěhule: PostgreSQL 18: třicet let otevřeného vývoje databáze . Mezi významná vylepšení v této verzi patří vyhledávání „skip scan“ pro vícesloupcové indexy B-tree, virtuální generované sloupce, lepší zpracování textu, ověřování OAuth a nový asynchronní subsystém I/O (AIO) pro zlepšení výkonu.
AIO umožňuje PostgreSQL vydávat více požadavků I/O současně, místo aby čekal na dokončení každého z nich v pevně daném pořadí. To rozšiřuje stávající předčítání a zlepšuje celkovou propustnost. Operace AIO podporované v PostgreSQL 18 zahrnují sekvenční skenování, skenování bitmapových haldy a úklid databáze. V určitých situacích může asynchronní přístup nabídnout až trojnásobný výkon.