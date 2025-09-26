Root.cz  »  Databáze  »  PostgreSQL 18 přináší asynchronní subsystém I/O (AIO)

PostgreSQL 18 přináší asynchronní subsystém I/O (AIO)

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Sloni PostgreSQL Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Podle plánu vyšla databáze PostgreSQL ve verzi 18. Všechny novinky už v dubnu popsal ve svém článku Pavel Stěhule: PostgreSQL 18: třicet let otevřeného vývoje databáze . Mezi významná vylepšení v této verzi patří vyhledávání „skip scan“ pro vícesloupcové indexy B-tree, virtuální generované sloupce, lepší zpracování textu, ověřování OAuth a nový asynchronní subsystém I/O (AIO) pro zlepšení výkonu.

AIO umožňuje PostgreSQL vydávat více požadavků I/O současně, místo aby čekal na dokončení každého z nich v pevně daném pořadí. To rozšiřuje stávající předčítání a zlepšuje celkovou propustnost. Operace AIO podporované v PostgreSQL 18 zahrnují sekvenční skenování, skenování bitmapových haldy a úklid databáze. V určitých situacích může asynchronní přístup nabídnout až trojnásobný výkon.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak funguje obnovitelná nafta?

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Evropská dohoda slibuje rozšíření možností Wi-Fi 6E/7

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Google vyvíjí nový AI model chránící vaše osobní údaje

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI