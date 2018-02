 »   »  Použití VA-API 1.0 ve Fedoře 28 schváleno

David Ježek

Poslední Fedora Engineering and Steering Committee (FESCo) před pár dny rozhodla, že do vydání Fedora 28 bude začleněna i video akcelerace v podobě rozhraní VA-API 1.0. To poskytuje knihovna libva 2.0 a jde o důležitou věc pro všechna integrovaná grafická jádra v procesorech Intel mnoha posledních generací.