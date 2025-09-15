Používání šifrovaných aplikací není občanským právem, říká autor návrhu Chat control

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard pro televizi TV2 prohlásil, že lidé nemají právo na používání šifrovaných komunikačních aplikací.
Musíme se zbavit zcela chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům, řekl Peter Hummelgaard ze strany Sociální Demokraté Dánsko.
Peter Hummelgaard je také shodou okolností autorem aktuálního znění návrhu Chat control, které se v současné době snaží protlačit dánské předsednictví Evropské unie. Společně s nátlakem veřejnosti, pozornosti médií a otevřeným dopisem, který už podepsaly stovky vědců a výzkumníků, se podařilo dosáhnout blokující menšiny s přispěním České republiky, Slovenska, Německa, Estonska, Finska a Lucemburska.
K odporu proti návrhu se nově staví i největší německá síť sdružující centra pro oběti sexuálního násilí a argumentuje, že návrh nejenom děti nechrání a nepřiměřeně zasahuje do soukromí, ale naopak komplikuje poskytování diskrétní pomoci obětem. Místo skenování komunikace by prý bylo efektivnější zvýšit podporu vzdělávání a prevence.
Celkem je tak proti návrhu 10 zemí a 15 pro návrh, 3 země jsou nerozhodnuté. Nutno podotknout, že i země, které jsou proti návrhu, mají problém vesměs pouze se skenováním šifrované komunikace, ne se skenováním cloudových úložišť, nešifrované komunikace (e-mail a podobně) nebo s vytvořením nadnárodní centrály s pravomocemi v každé členské zemi.
Návrh byl zástupci členských zemí projednán 12. září. Konkrétní výsledky zatím nejsou k dispozici, ale podle předběžných informací nemá návrh v současné podobě podporu od už zmiňovaných zemí. Navzdory tomu se prý Dánsko bude snažit návrh dále projednávat na schůzce Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA), která se bude konat 14. října, a na které může dojít k finálnímu hlasování. Do té doby se bude Dánsko snažit přesvědčit ostatní země, aby návrh podpořily.