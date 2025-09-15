Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Používání šifrovaných aplikací není občanským právem, říká autor návrhu Chat control

Používání šifrovaných aplikací není občanským právem, říká autor návrhu Chat control

Tomáš
Včera
100 nových názorů

Sdílet

Zámek klávesnice Autor: Depositphotos

Dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard pro televizi TV2 prohlásil, že lidé nemají právo na používání šifrovaných komunikačních aplikacíMusíme se zbavit zcela chybného dojmu, že používání šifrovaných komunikačních aplikací patří k občanským právům, řekl Peter Hummelgaard ze strany Sociální Demokraté Dánsko.

Peter Hummelgaard je také shodou okolností autorem aktuálního znění návrhu Chat control, které se v současné době snaží protlačit dánské předsednictví Evropské unie. Společně s nátlakem veřejnosti, pozornosti médií a otevřeným dopisem, který už podepsaly stovky vědců a výzkumníků, se podařilo dosáhnout blokující menšiny s přispěním České republiky, Slovenska, Německa, Estonska, Finska a Lucemburska.

K odporu proti návrhu se nově staví i největší německá síť sdružující centra pro oběti sexuálního násilí a argumentuje, že návrh nejenom děti nechrání a nepřiměřeně zasahuje do soukromí, ale naopak komplikuje poskytování diskrétní pomoci obětem. Místo skenování komunikace by prý bylo efektivnější zvýšit podporu vzdělávání a prevence.

Celkem je tak proti návrhu 10 zemí a 15 pro návrh, 3 země jsou nerozhodnuté. Nutno podotknout, že i země, které jsou proti návrhu, mají problém vesměs pouze se skenováním šifrované komunikace, ne se skenováním cloudových úložišť, nešifrované komunikace (e-mail a podobně) nebo s vytvořením nadnárodní centrály s pravomocemi v každé členské zemi.

Návrh byl zástupci členských zemí projednán 12. září. Konkrétní výsledky zatím nejsou k dispozici, ale podle předběžných informací nemá návrh v současné podobě podporu od už zmiňovaných zemí. Navzdory tomu se prý Dánsko bude snažit návrh dále projednávat na schůzce Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA), která se bude konat 14. října, a na které může dojít k finálnímu hlasování. Do té doby se bude Dánsko snažit přesvědčit ostatní země, aby návrh podpořily.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (100 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Dále u nás najdete

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Proč je Intel v úpadku?

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

Před operací neušel ani pár kroků bez zadýchání

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Bez vaření do mrazáku? Chyby, kterým se při sběru hub vyhněte

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI