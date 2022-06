Pozdní nahrávání mikrokódu pro x86 je pokládáno za loterii

Do jádra 5.19 se dostala záplata od Thomase Gleixnera a Borislava Petkova, která ve výchozím stavu vypíná pozdní nahrávání mikrokódu, protože to v některých případech nefunguje a jedná se tedy o loterii. Tato konfigurace MICROCODE_OLD_INTERFACE (deprecated) je přejmenována na MICROCODE_LATE_LOADING (dangerous). Pozdní aktualizace mikrokódu používala /dev/cpu/microcode a nástroje iucode_tool nebo microcode.ctl . Nově bude při použití pozdní aktualizace jádro také označeno (tainted).

Modified Loading microcode late, when the system is up and executing instructions is a tricky business and should be avoided if possible. Just the sequence of synchronizing all cores and SMT threads is one fragile dance which does not guarantee that cores might not softlock after the loading. Therefore, use this at your own risk. Late loading taints the kernel too.