 »   »  Pozvánka na 165. sraz OpenAlt – Praha – GraalVM

Franta Kučera

Červnový pražský sraz spolku OpenAlt zahájí Jaroslav Tulach z Oracle Labs přednáškou na téma Úvod do GraalVM – nejrychlejšího virtuálního stroje na světě. Následovat bude neformální setkání a diskuse na téma GraalVM.

Sraz se koná již tento čtvrtek 20. června od 18:00 v restauraci NaJedli (Radlická 608/2, Praha 5). Akce je volně přístupná (i programátorům v Go nebo Rust), ale z kapacitních důvodů prosíme, abyste dali organizátorům vědět, že přijdete – e-mailem na graalvm-2019–06–20@openalt.org nebo zde na webu. Není to povinné, ale pokud by se sešlo příliš mnoho účastníků, přednost budou mít ti, kteří se přihlásili včas.