 »   »  Pozvánka na jsDevMeetups: výlet do funkcionálního světa Elmu

V úterý 18. dubna od 18:00 hodin proběhne první přednáška z letního cyklu jsDevMeetups na Fakultě Informačních Technologií na ČVUT v Praze v posluchárně T9:111. Na akci je nutná registrace.

Představte si svět, kde neexistuje pád webové aplikace na „Undefined is not a function“. Svět, kde se těšíte na refaktoring aplikace a zásahy do kódu děláte s klidem a jistotou. To vše s možností používat stávající JS knihovny a infrastrukturu. Chci vám ukázat, že takový svět může existovat – chci vám ukázat Elm.

Elm mě nadchl svou jednoduchostí s jakou představuje možnosti funkcionálního programování i těm, kterým pojmy jako currying, monády a funktory neříkají vůbec nic. Rád vás na chvilku vezmu do tohoto světa, ze kterého se už nebudete chtít vrátit zpět.