Autor: OWASP

Ve středu 8. listopadu se uskuteční OWASP Czech chapter meeting, který opět zavítá do Brna. Registrovaným jako vždy nabídne přísun zajímavostí z oblasti IT bezpečnosti a to ve formě dvou večerních přednášek, na které je registrace zcela zdarma. Detaily programu a možnost se registrovat naleznete na Eventbrite.