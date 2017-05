 »   »  Pozvánka: V zemi Erlangu: Elixir, OTP a Phoenix

Redakce

Příští týden na Prague Lambda se můžete těšit na pořádnou dávku osvěžujícího elixíru:

V zemi Erlangu: Elixir, OTP a Phoenix – Úterý, 23. května 2017 v Locus Workspace

Prague Lambda Meetup se téměř po roce vrací do světa Erlangu resp. BEAM VM. Společně se spřáteleným meetupem prag.ex pro vás bude tentokrát připravena dvojice kratších přednášek na téma:

První seznámení s Elixirem a OTP od Vasilise Spika,

Úvod do frameworku Phoenix s příkladem reálné aplikace od Michala Horčice.

Úvod do syntaxe jazyka Elixir, typů, ekosystému a stavu, ve kterém se aktuálně nachází. Bude i krátký pohled na koncepty ve virtuálním stroji Erlangu (BEAM VM). Pokud zbyde čas, můžete se těšit i na live-coding se základy Elixiru/OTP.

Stručný úvod do frameworku Phoenix (framework pro výrobu webových aplikací s pomocí Elixiru) bude následovat procházkou po existující aplikaci (nebude ani moc jednoduchá, jako v tutorialu, ani příliš složitá). Součástí přednášky bude i diskuze o konceptech a přístupu Phoenixu a diskuze o tom, co byla výzva, a co naopak milé překvapení při přechodu od vývoje v Ruby on Rails.

Prague Lambda je meetup pro všechny, kdo se zajímají o nové programovací jazyky a techniky. Novinky můžete sledovat na twitteru pod značkou #praguelambda nebo se přihlásit k naší skupině na stránce meetup.com.