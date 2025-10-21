Root.cz  »  Linux  »  Pracuje se na podpoře přerušení hibernace linuxového jádra

Pracuje se na podpoře přerušení hibernace linuxového jádra

David Ježek
Včera
1 nový názor

Notebook v lese Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

V současné době nelze proces probíhající hibernace linuxového systému přerušit, pokud si to uživatel rozmyslí. Vývojář Muhammad Usama Anjum z organizace Collabora však na podpoře této užitečné věci pracuje, nyní do jádra zaslal balík patchů, které plní roli Request For Comments (RFC).

Konstatuje, že na běžném notebooku či desktopu trvá proces hibernace zhruba 15 až 20 sekund. Proces nelze nijak přerušit, problémem mimo jiné je to, že jako první fáze se provede zmrazení userspace, takže když by pak například uživatel chtěl počítač vypnout tlačítkem, akce už nemůže být provedena, protože příslušný démon už nefunguje. Jím navržené řešení umožňuje proces přerušit ještě několik sekund po vyvolání, současně s novým kódem velikosti několika řádků došlo také na opravdu jedné chybky v AMDGPU.

