Prague PostgreSQL Dev Day 2026: program a registrace

Byl oznámen program každoroční konference Prague PostgreSQL Developer Day 2026. Konference se koná 27-28. ledna, bude mít tři tracky s 18 přednáškami a jeden den workshopů. Registrace na konferenci je již otevřena.
