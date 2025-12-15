Root.cz  »  Akce  »  Prague PostgreSQL Dev Day 2026: program a registrace

Tomáš Vondra
Dnes
Sloni PostgreSQL Autor: Depositphotos

Byl oznámen program každoroční konference Prague PostgreSQL Developer Day 2026. Konference se koná 27-28. ledna, bude mít tři tracky s 18 přednáškami a jeden den workshopů. Registrace na konferenci je již otevřena.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Tomáš Vondra

