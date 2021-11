Autor: Larry Ewing

Včera vydané jádro 5.15 bude LTS, tedy bude mít dlouhou podporu, jak dnes rozhodl Greg Kroah-Hartman. Podpora je zatím plánována na dva roky, ale podpora může být prodloužena, pokud dostatek uživatelů a společností projeví zájem a budou ochotni testovat.

Loňské jádro 5.10 má podporu přislíbenou až do roku 2026 a předloňské 5.4 do 2025 tedy obě shodně na 6 let. Pokud si stejně dobře povede i 5.15, mohlo by být podporováno až do roku 2027.

(zdroj: phoronix)