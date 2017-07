 »   »  Prázdninová školení za nevídané ceny: MongoDB, Docker, Python či DNS

Redakce

Ještě pár dní máte na to, abyste si zajistili účast na našich prázdninových školeních za nevídané ceny. Už tento pátek se uskuteční školení základů databázového systému MongoDB. Pokud se přihlásíte do středy, máte to jen za 2500 Kč plus DPH.

V srpnu se potom můžete těšit na školení o Dockeru pro začátečníky i pokročilé, Základy Pythonu 3 nebo Principy a správa DNS a DNSSEC. Všechna školení trvají kolem sedmi hodin a konají se ve Školicí místnosti Internet info na Praze 6. V ceně je občerstvení včetně oběda.