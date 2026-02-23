Root.cz  »  Akce  »  Pražský Matfyz pořádá jarní soustředění pro programátory začátečníky

Pražský Matfyz pořádá jarní soustředění pro programátory začátečníky

Lukáš Veškrna
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Korespondenční seminář z programování (KSP) Autor: MFF UK

Korespondenční seminář z programování (KSP) pražského Matfyzu pořádá i letos jarní soustředění pro začátečníky. Zváni jsou všichni středoškoláci a starší základoškoláci, kteří se chtějí naučit programovat, lépe uvažovat o informatických úlohách a poznat nové podobně smýšlející kamarády.

Úplným začátečníkům bude určen kurz základů programování a kurz základních algoritmických dovedností, pokročilejším budou nabídnuty různorodé přednášky z oblasti informatiky a matematiky. Lepší představu si lze udělat na základě přednášek nabízených loni.

Soustředění se uskuteční ve Strážném u Vrchlabí v termínu od soboty 18. dubna až do 25. dubna 2026. Přihlášky se uzavírají 15. března o 23. hodině. Detaily a přihlášku najdete na stránkách soustředění.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Lukáš Veškrna

Dále u nás najdete

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI