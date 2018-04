mjedlick

Přijďte na přednášku Being an Architect at Red Hat, která se koná v pondělí 16. dubna 2018 v prostorách Fakulty elektrotechnické, ČVUT v přednáškové místnosti KN:E-301 od 11:00. Přednáška trvá hodinu a půl a je součástí předmětu Softwarové architektury, vyučovaného inženýry z Red Hatu. Přednáší Václav Pavlín.

Více informací na Facebooku.