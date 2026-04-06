Přednáška: Jak plánuje Evropská komise prolomit šifrování tentokrát?

Tomáš
Včera
Před několika měsíci proběhla konference FOSDEM a na ní přednáška od bývalého českého europoslance Marcela Kolaji s názvem: „How Is the European Commission Planning to Break Cryptography This Time?“ Nyní je k dispozici i záznam této přednášky.

Téma přednášky, jak už název napovídá, souvisí se snahou EU získat zadní vrátka k zašifrovaným soukromým datům občanů, ať už jedná o přístupu k šifrované komunikaci, odemknutí telefonu nebo počítače, případně externích datových nosičů. Součástí je i rozšíření data retention, tedy uchovávání záznamů o síťovém provozu.

Před touto snahou, která se skrývá pod záměrně nevinně znějícím jménem ProtectEU, varovala lidsko-právní organizace EDRi už minulý rok a zaslala Evropské komisi otevřený dopis. Evropská komise odmítá zveřejnit, kdo za návrhy stojí.

Kolaja v přednášce vyzývá k podpoře organizací, které brání digitální práva občanů, a k šíření povědomí o těchto a podobných snahách EU a členských států. Oficiálně by konkrétní návrhy měly být zveřejněny už během tohoto roku.

