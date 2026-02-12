Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Přednáška právní aspekty videoher na AV ČR

Přednáška právní aspekty videoher na AV ČR

Ústav státu a práva AV ČR, Centrum práva výzkumu, vývoje a inovací pořádá ve středu 18. února 2026 od 18:30 přednášku na téma právní aspekty videoher. Místo konání je Národní 18, Praha 1, 7. patro nebo online.

Videohry jsou nejen uměním a vysoce inovativním sektorem, jsou především pestrým světem právních vztahů, od ochrany duševního vlastnictví, přes regulatorní otázky ochrany spotřebitele či data governance. Cílem prezentace je uvést posluchače do fascinujícího světa videoherního práva, nastínit právní otázky, které videoherní právník řeší v každodenní praxi a představit slavné soudní případy, které dokázaly přenést videoherní svět do hledáčku soudů.

Přednášejícím je Mgr. Petr Bratský, který je advokátem a vedoucím praxe Interactive Entertainment & Gaming v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar.

Pro účast postačí vyplnit jednoduchý formulář na stránce akce. Otázky a postřehy z praxe během diskuse vítány.

