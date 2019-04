Calculon

Chris Lattner oznámil, že moderní překladač Fortranu vyvinutý Nvidií f18 byl přijat do projektu LLVM. Tento projekt nahrazuje původní flang.

Flang, využívající LLVM jak backend, byl inspirován clangem (frontend pro C, C++, ObjC, ObjC++) a f18 je přepis tohoto překladače s využitím moderního C++ (C++17). Součástí překladače jsou rovněž knihovny pro automatickou vektorizaci a OpenMP.