Přestupné sekundy mohou být nahrazeny přestupnou minutou, zato méně často

Autor: Depositphotos

Přestupné sekundy v minulosti vedly často k problémům. Naposledy byla přestupná sekunda vložena na konci roku 2016. V minulém roce se na Generální konferenci pro míry a váhy hlasovalo a do roku 2035 nebo dříve bude zvýšena odchylka nutná k opravě času. Proti návrhu bylo Rusko a Vatikán. Rusko chtělo přestupné sekundy až do roku 2040 kvůli GLONASS.





O přesné velikosti této odchylky zatím nebylo rozhodnuto. Jeden z návrhů je zavést přestupnou minutu. Ta by byla vkládána pouze jednou za 50–100 let a bude rovnoměrně rozložena, aby se předešlo diskontinuitám. Koncem měsíce bude v Dubaji konference WRC-23 (ITU World Radiocommunication Conference), kde by se mohlo (ale nemuselo) rozhodnout.





(zdroj: arstechnica)