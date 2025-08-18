Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Prieskum The State of Python 2025

Prieskum The State of Python 2025

johny
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Python Autor: Depositphotos

Prieskum The State of Python 2025 prináša prehľad najnovších trendov v Python komunite. Bol organizovaný nadáciou Python Software Foundation a spoločnosťou JetBrains na vzorke 30 000 respondentov.

Výsledky ukazujú, že Python je hlavným jazykom pre 86 % vývojárov, pričom polovica z nich má menej než dva roky skúseností. Dátová veda sa stala dominantnou oblasťou (51 %), zatiaľ čo webový vývoj opäť naberá na sile – najmä vďaka frameworku FastAPI. Rust sa čoraz viac využíva na zrýchlenie Python kódu, a to v nástrojoch ako Polars, Pydantic, Granian, typové kontroléry ty a Pyrefly, ako aj nový manažér prostredí a balíčkov uv.

Do budúcnosti sa očakáva rozmach agentickej AI a asynchrónneho programovania a Pythonu bez GIL. Pracuje sa aj na podpore Pythonu pre mobilné platformy (iOS, Android) a vývoji GUI nástrojov ako FastHTML či NiceGUI.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Témata:

Dále u nás najdete

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou, nebo zaplatí „raketu“

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI