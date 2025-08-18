Prieskum The State of Python 2025 prináša prehľad najnovších trendov v Python komunite. Bol organizovaný nadáciou Python Software Foundation a spoločnosťou JetBrains na vzorke 30 000 respondentov.
Výsledky ukazujú, že Python je hlavným jazykom pre 86 % vývojárov, pričom polovica z nich má menej než dva roky skúseností. Dátová veda sa stala dominantnou oblasťou (51 %), zatiaľ čo webový vývoj opäť naberá na sile – najmä vďaka frameworku FastAPI. Rust sa čoraz viac využíva na zrýchlenie Python kódu, a to v nástrojoch ako Polars, Pydantic, Granian, typové kontroléry ty a Pyrefly, ako aj nový manažér prostredí a balíčkov uv.
Do budúcnosti sa očakáva rozmach agentickej AI a asynchrónneho programovania a Pythonu bez GIL. Pracuje sa aj na podpore Pythonu pre mobilné platformy (iOS, Android) a vývoji GUI nástrojov ako FastHTML či NiceGUI.