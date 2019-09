 »   »  Přihlaste přednášku na brněnský OpenAlt, proběhne 2. a 3. listopadu

Redakce

Konference OpenAlt 2019 proběhne o víkendu 2. – 3. listopadu 2019 na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Do středy 11. září máte možnost přihlásit přednášku nebo workshop.

Témata letošního ročníku jsou stejné jako v předchozích letech: všechna otevřená témata. Dominovat tomu bude samozřejmě Linux a programování. V pozadí určitě nebudou stát ani témata jako zpracování otevřených dat a e-goverment nebo otevřený hardware s IoT a hnutím tvůrců. Rezonovat bude určitě i téma soukromí a počítačové bezpečnosti.

Součástí letošního ročníku bude sekce State of the Map CZ + SK, kterou organizuje OpenStreetMap.cz. Pokud se budete chtít zapojit například do organizace doprovodného programu, neváhejte kontaktovat organizátory.

Podívejte se na fotky z loňského ročníku: