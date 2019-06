 »   »  Přihlaste přednášku na LinuxDays 2019

Petr Krčmář

Osmý ročník konference LinuxDays začal přijímat přednášky. Pokud máte co říct, můžete už teď přihlásit své téma. Máte na to čas do 26. srpna. Na začátku září proběhne veřejné hlasování a organizátoři sestaví program pro letošní ročník.

LinuxDays se uskuteční 5. a 6. října na FIT ČVUT v pražských Dejvicích, kde vás čekají desítky přednášek a workshopů, stánky mnoha různých projektů, certifikace LPI , mnoho zajímavých osobností a mnoho nových informací.

Root.cz je mediálním partnerem konference. Podívejte se na obrázky z loňského ročníku: