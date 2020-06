 »   »  Přihlaste svoji přednášku na CSNOG 2020, můžete se stát i partnery akce

Organizátoři komunitního setkání českých a slovenských síťařů CSNOG 2020, které se uskuteční 8. a 9. září v brněnském hotelu Voroněž, vyhlásili vedle call for abstracts (platí do 15. června) také call for partners. Komunitní setkání CSNOG 2020 organizují společně sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.