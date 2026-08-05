Přímá podpora aplikací pro MS-DOS a Java v rámci KDE Plasma

Vývojář Hadi Chokr implementoval do KDE Plasmy významné vylepšení pro všechny, kteří potřebují provozovat Java aplikace či programy z éry DOSu. Nástroj „Package Compatibility Helper“ umožňuje po souhlasu uživatele jednoduché stažení vhodného nástroje z Flathubu pro otevření souborů, pro něž zatím v systému není žádný nástroj.
Hadi nejprve zprovoznil obecnou funkcionalitu, poté přidal podporu pro Java aplikace, kde když uživatel zkusí spustit příslušný soubor, skrze tento nástroj je dotázán, zdali chce stáhnout Java Runtime Environment (JRE) a po odsouhlasení se JRE stáhne a aplikace spustí. Podobně pak doplnil podporu i pro DOSové aplikace, kde se nabídne stažení a spouštění skrze DOSBox. Zde jde o podporu real-mode aplikací, vše ostatní (PE, NE, MSI, BAT atd.) nadále běží přes Wine.
Celý systém je vytvořen tak, že v principu nic nebrání, aby byl do budoucna rozšířen o další věci, další ve výchozím nastavení nepodporované formáty. Také nebude problémem jeho přenesení na jiné OS využívající Flatpak.