Příští rok opustí jádro řada starých procesorů a SoC ARM

Začátkem příštího roku bude z jádra odstraněna řada starých procesorů a SoC ARM. Jde o staré systémy, které doposud nepřešly na device tree, kromě OMAP1 a S3C. Dále bude odstraněna podpora ARMv6/ARM1136r0, což znamená konec OMAP24×x a i.MX31. Naopak ARMv6K/ARM1136r1/ARM1176 budou zachovány.
Odstraněna bude podpora Cortex-M3/M4/M7, což znamená konec pro stm32, imxrt, lpc18×x a samv7. Končí také podpora platformy LSI Axxia. StrongARM bude prozatím zachován, ale jeho odstranění se plánuje. Navíc bude podpora big-endian pro ARMv7 označena jako nefunkční, ale ještě nebude odebrána. To se stane pravděpodobně společně s odebráním podpory big-endian pro ARM64. Doplňme, že architektura ARM podporuje jak big-endian, tak i little-endian, který je výchozí a naprosto dominantní.
(zdroj: phoronix)