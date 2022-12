Příští rok se prý dodávky Raspberry Pi vrátí k normálu

Autor: Raspberry Pi Foundation

Globální dodavatelská krize zasáhla citelně i výrobu populárních jednodeskových počítačů Raspberry Pi. Desky dlouhodobě nejsou k dostání a zatím se to nelepší. Eben Upton ale na blogu RPi Foundation tvrdí, že vše je na velmi dobré cestě a během příštího roku by se měla situace do běžných předpandemických kolejí. Z řady důvodů opouštíme rok 2022 s mnohem lepším přehledem o našem budoucím dodavatelském řetězci křemíku, než s jakým jsme do něj vstupovali, píše Upton.





Podle jeho slov se situace do půlky příštího roku stabilizuje. Můžeme s jistotou říci, že po hubeném prvním čtvrtletí očekáváme, že ve druhém čtvrtletí roku 2023 se dodávky obnoví na úroveň před pandemií a v druhé polovině roku budou neomezené. Nejprve by se měly obnovit běžné dodávky malých desek RPi Zero a Zero W, potom bude následovat Raspberry Pi 3A+ a nakonec také Raspberry Pi 4.