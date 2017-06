 »   »  Problém 2^31: Chess.com nefunguje na starších 32bitových iPadech

Jan Fikar

Apple svým rozhodnutím přejít na 64bitové aplikace a operační systém způsobil problém na Chess.com. Tam totiž o víkendu počet her překročil 231, t.j. přes 2 miliardy. Uživatelé starších 32bitových iPadů nemohli hrát. Problém by měl být vyřešen do 48 hodin.

Aktualizováno: máme tu oficiální stanovisko Chess.com, aplikace již byla opravena. Pokud máte 32bit iOS zařízení, aktualizujte na verzi 3.6.14. Chyba byla v 32bitové části obojetné (jak 64 tak 32bit aplikace) a většina vývojářů Chess.com má novější 64bitová zařízení. Bylo uvažováno i o opravě na straně serveru, ale oprava aplikace se zdála rychlejší.

(zdroj: slashdot)