Delší, ale poutavé vysvětlení „for dummies“ proč je procesor (správně SoC) Apple M1 tak rychlý. Zejména doporučuji přečíst odstavec „If SoCs Are So Smart, Why Don’t Intel and AMD Copy This Strategy?“ kde se problematika popisuje z hlediska byznysu a strategie výrobců procesorů x86_64.

Autor Erik Engheim (Twitter) rozhodně stojí za sledování, pokud se zajímáte o technické detaily kolem počítačů Apple.