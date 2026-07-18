Procesor Zilog Z80 slaví padesáté narozeniny

Čip Z80 vzešel z hlav Federica Faggina, Ralpha Ungermanna a Masatoshiho Shimy poté, co opustili společnost Intel. Dali si za cíl vytvořit čip kompatibilní s procesorem Intel 8080, který by však byl jednodušší a pro inženýry snáze implementovatelný.
To se jim podařilo – procesor Z80, který byl oficiálně uveden na trh v červenci 1976, se stal jedním z nejoblíbenějších procesorů své doby a pomohl pohánět první vlnu domácích počítačů i legendárních herních automatů. V těchto dnech procesor slaví své padesáté narozeniny.
Rychle se stal velmi populárním díky kompatibilitě s tehdejšími systémy, solidnímu výkonu na dobové poměry a také tím, že nabízel vylepšení, která z něj udělala lákavou volbu pro vestavěné i domácí počítače. Jeho éra je typická pro dobu, kdy se programovalo velmi blízko hardwaru: jednoduché programové modely, čitelné instrukce a rozsáhlá podpora v komunitě vedly k tomu, že Z80 zůstal v praxi použitelný ještě dlouho po svém prvním uvedení. Vyrábět se přestal teprve před dvěma lety.
Zajímavé je, že Z80 uměl řadu věcí, které v té době zvyšovaly komfort vývoje i spolehlivost systémů: bohatší režimy adresování a práci s přerušeními, díky čemuž se dobře hodil pro řízení periferii a přesné časování. Z80 byl masivně použit v domácích počítačích a herních systémech jako Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC nebo Gameboy.