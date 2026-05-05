Root.cz  »  Akce

Program KCD Czech & Slovak je venku: dva dny Kubernetes a cloud native v Praze

Lenka Bočincová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Kubernetes kormidlo Autor: Depositphotos

Už za necelý měsíc, 21. a 22. května, se prostory FIT ČVUT v Praze promění v centrum lokální cloud native komunity. Pátý ročník KCD Czech & Slovak (Kubernetes Community Days) je dvoudenní akce zaměřená na cloud native technologie a CNCF, organizovaná lidmi z komunity pro komunitu. Organizátoři pro vás chystají program s řečníky, kteří mají praktické zkušenosti přímo z provozu, a možnost networkingu s lidmi, kteří se potýkají se stejnými technickými výzvami.

Přijďte se podívat, ať už jste zkušení vývojáři, DevOpsáci, platformní inženýři, manažeři, studenti nebo jen chcete nakouknout do cloud native světa.

  • 35 přednášek od špiček v oboru z Česka, Slovenska i ze světa: Dozvíte se o nejnovějších trendech a technických zkušeností od speakerů z celého světa, včetně CNCF maintainerů a ambasadorů. Podívejte se na podrobný program.
  • 7 praktických workshopu: Teorie je fajn, ale praxe je víc. Na workshopech si vyzkoušíte konkrétní nástroje a postupy přímo na vlastním počítači.
  • Lightning talks: Pokud jste nestihli přihlásit svou prednášku během CFP, přímo na místě se můžete přihlásit na 5minutový lightning talk na cloud native téma.
  • Setkání s komunitou: Během přestávek na kávu i večerní párty bude dost prostoru probrat architekturu, kariéru nebo prostě jen pokecat s lidmi, které jinak znáte jen ze Slacku nebo GitHubu.
  • Vyhrajte skvělé ceny v závěrečné tombole: Hlavní výhrou jsou dvě 3D tiskárny od Prusa Research v celkové hodnotě přes 37 000 Kč.

Prostory konference nejsou nafukovací a pro účast na konferenci je nutná včasná online registrace.

Protože je KCD Czech & Slovak čistě komunitní akce, bez pomoci dobrovolníků se neobejde. Proto organizátoři hledají dobrovolníky, kteří pomohou s organizací v den akce. Pokud máte zájem se zapojit, ozvi se jim přes kontaktní formulář. Jako poděkování dostanete lístek na konferenci zdarma a nehynoucí vděk.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Lenka Bočincová

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Počet sledujících je přežitek. Hledejte brand fit, radí odbornice

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO