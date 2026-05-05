Program KCD Czech & Slovak je venku: dva dny Kubernetes a cloud native v Praze

Už za necelý měsíc, 21. a 22. května, se prostory FIT ČVUT v Praze promění v centrum lokální cloud native komunity. Pátý ročník KCD Czech & Slovak (Kubernetes Community Days) je dvoudenní akce zaměřená na cloud native technologie a CNCF, organizovaná lidmi z komunity pro komunitu. Organizátoři pro vás chystají program s řečníky, kteří mají praktické zkušenosti přímo z provozu, a možnost networkingu s lidmi, kteří se potýkají se stejnými technickými výzvami.
Přijďte se podívat, ať už jste zkušení vývojáři, DevOpsáci, platformní inženýři, manažeři, studenti nebo jen chcete nakouknout do cloud native světa.
- 35 přednášek od špiček v oboru z Česka, Slovenska i ze světa: Dozvíte se o nejnovějších trendech a technických zkušeností od speakerů z celého světa, včetně CNCF maintainerů a ambasadorů. Podívejte se na podrobný program.
- 7 praktických workshopu: Teorie je fajn, ale praxe je víc. Na workshopech si vyzkoušíte konkrétní nástroje a postupy přímo na vlastním počítači.
- Lightning talks: Pokud jste nestihli přihlásit svou prednášku během CFP, přímo na místě se můžete přihlásit na 5minutový lightning talk na cloud native téma.
- Setkání s komunitou: Během přestávek na kávu i večerní párty bude dost prostoru probrat architekturu, kariéru nebo prostě jen pokecat s lidmi, které jinak znáte jen ze Slacku nebo GitHubu.
- Vyhrajte skvělé ceny v závěrečné tombole: Hlavní výhrou jsou dvě 3D tiskárny od Prusa Research v celkové hodnotě přes 37 000 Kč.
Prostory konference nejsou nafukovací a pro účast na konferenci je nutná včasná online registrace.
Protože je KCD Czech & Slovak čistě komunitní akce, bez pomoci dobrovolníků se neobejde. Proto organizátoři hledají dobrovolníky, kteří pomohou s organizací v den akce. Pokud máte zájem se zapojit, ozvi se jim přes kontaktní formulář. Jako poděkování dostanete lístek na konferenci zdarma a nehynoucí vděk.