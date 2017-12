 »   »  Progressive Web Apps nahradí dosluhující Chrome Apps

Petr Krčmář

Chrome Web Store byl původně spuštěn v roce 2010 jako zdroj rozšíření, témat a aplikací pro prohlížeč Google Chrome. Před rokem Google oznámil, že ukončí podporu Chrome Apps na Windows, macOS a Linuxu v roce 2018. Podpora má zůstat pouze v zařízeních s ChromeOS.

Nyní firma vysvětlila, čím chce Apps nahradit – budou to Progressive Web Apps. Jde o jakýsi univerzální mix webových a klasických aplikací, které je možné používat také offline. Plán už se vlastně začal naplňovat, protože pokud teď Chrome Store navštívíte z jiného zařízení než Chromebooku, už klasické Apps neuvidíte. Původně měla být podpora zrušena bez náhrady, ale Google se rozhodl právě pro přechod na Progressive Web Apps (PWA).

Funkcionalita by měla být k dispozici do poloviny příštího roku a uživatelům umožní jednoduše nainstalovat PWA, která se pak do systému zařadí jako jakákoliv běžná aplikace. Tedy velmi podobně, jako se doposud instalovaly Chrome Apps. Aby byl přechod pokud možno plynulý, bude podpora starých Apps v prohlížečích zachována, dokud nebudou plně k dispozici PWA.

Časový plán je zatím velmi hrubý, ale úplné zrušení Apps se tím rozhodně odsouvá o mnoho měsíců dále. Vývojáři také říkají, že hledají způsob, jak co nejvíce usnadnit přechod pro vývojáře. Pokud si chcete PWA zkusitu ž teď, navštivte web pwa.rocks, vyberte si a pak si v menu přidejte ikonu aplikace na plochu (na desktopu Menu → Další nástroje → Přidat na plochu).