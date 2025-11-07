Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Prohlížeč Firefox má nového maskota jménem Kit

Prohlížeč Firefox má nového maskota jménem Kit

Petr Krčmář
Včera
13 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Prohlížeč Firefox mění svou značku a představuje nového maskota jménem Kit. Kit je nás nový maskot a váš společník na internetu, který je soukromý, otevřený a skutečně váš, uvádí Mozilla na úvodní stránce, kde představuje sympatickou lišku v barvě plamene.

Na oslavu představení Kita je v USA a Evropě k dostání oficiální zboží s novým maskotem, včetně triček, samolepek a cestovního hrnku. Pro stolní počítače je k dispozici pozadí nové karty prohlížeče s podobiznou lišky. Stačí na novém panelu vpravo dole klepnout na ikonu tužky vybrat si obrázek.

Firefox své logo mění průběžně, naposledy jej upravil v roce 2019 s verzí 70. Logo si stále zachovává ikonický motiv lišky (původně pandy červené) obtáčející zeměkouli, ale design se zjednodušuje.  Zeměkoule je postupně stylizována do hladšího, méně detailního tvaru, barvy jsou sytější a obrázek má čistší, plynulé linie bez drobných detailů srsti.

Celkový vzhled je plochý, minimalistický a lépe čitelný v malých velikostech, což odpovídá současným trendům designu ikon. Stejného stylu se drží i maskot Kit, který z grafiky loga vychází a doplňuje mu konkrétní zvířecí rysy.

Vstoupit do diskuse (13 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Náhrada mzdy se v roce 2026 zvyšuje

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Roboti už jdou, už tady jsou…