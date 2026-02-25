Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Prohlížeč Ladybird plánuje přejít z C++ na Rust, práce urychlují AI systémy

David Ježek
Dnes
Vývojáři webového prohlížeče Ladybird už nějakou dobu zkoumali možnosti náhrady jazyka C++ jiným, paměťově bezpečnějším. Výsledkem tohoto zkoumání je oznámení, že Ladybird bude postupně přecházet na Rust, mimo jiné proto, že Swift není univerzální řešení pro všechny platformy a nic jiného se neukázalo být použitelným.

Ladybird tak dostává nové verze některých komponent, které jsou už do Rustu přepsány. K přepisu bylo v rámci urychlení prací využito AI systémů Claude Code a Codex – s jejich pomocí bylo vygenerováno zhruba 25 tisíc řádků kódu javascriptového enginu LibJS, přepsaného do Rustu. Jak vývojáři sami konstatují, konstrukce od AI nejsou optimální, jde vlastně o „zrustovatělý C++ kód“, ale funguje to a postupem doby se budou těmito částmi probírat a optimalizovat je.

Cílem je do Rustu přepsat celý prohlížeč. Cíl je to ambiciózní a hodně dlouhodobý, to je jasné. Zdali se podaří a zdali se Ladybird jednou stane plně použitelným a spolehlivým webovým prohlížečem, kompletně stojícím na Rustu, je v tuto chvíli těžké předjímat.

