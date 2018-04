 »   »  Prohlížeč Mosaic, který jako první zobrazoval text i obrázky, slaví 25. narozeniny

Petr Krčmář

Prohlížeč Mosaic oslavil 25. narozeniny. Verze 1.0 vyšla 22. dubna 1993 a svou popularitu získala tím, že kromě textu v HTML stránkách uměla zobrazovat také obrázky. Do té doby byly stránky čistě textové a pokud jste chtěli uživateli ukázat obrázek, museli jste použít odkaz. Po kliknutí na něj se pak uživateli otevřelo nové okno a do něj se načetl zase jen obsah obrázku. Mosaic byl revoluční v tom, že uměl poprvé jednoduše vložit obrázek přímo do textu.

Skupina studentů z National Center for Supercomputing Applications (NCSA) z University of Illinois se rozhodla, že web potřebuje uživatelsky přívětivější přístup, pro který bylo ale nutné napsat úplně nový prohlížeč. Zajímavostí pak je, že první verze vyšla pouze pro Unix, teprve později byla vydána varianta pro Windows a Mac.