Root.cz  »  Různé  »  Projekt bootloaderu Grub dokončuje přesun na GitLab FreeDesktop.org

David Ježek
Bootloader Grub nově hostuje celý projekt v infrastruktuře FreeDesktop.org. Dosud sídlil v Git repozitáři GNU Savannah Git repository, na FreeDesktop.org se přesouvá, aby mohl využívat modernější infrastrukturu s merge requesty.

Součástí přesunu je i mailing list. Přechod na FreeDesktop vyhrál mezi více možnostmi jako ta projektu nejvíce vyhovující. Nově tak Grub nalezneme na gitlab.freedesktop.org/gnu-grub/grub. Vše shrnuje commit ještě na GNU Savannah v podání Leo Sandovala z Red Hatu (jeden ze dvou nových správců projektu, Daniel Kiper z Oracle po 10 letech odstsoupil; další původní správci zůstávají). Přechod je nyní dokončován, repozitář na FreeDesktop se brzy stane upstream repozitářem a následovat budou i další podrobnosti.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Daňové slevy: Poradíme, čím si můžete snížit daň z příjmů

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Co hradí pojišťovny u domácí péče

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Mediální skupina A 11 přiznala úpadek

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

