Projekt curl nebude v létě přijímat hlášení o chybách, vývojáři chtějí klid

Daniel Stenberg oznámil, že projekt curl nebude od 1. července do 3. srpna přijímat hlášení o zranitelnostech, pokud odesílatel nemá uzavřenou placenou smlouvu o podpoře. Tuto akci nazývá „curl summer of bliss“ a chce mít léto plné pohody a klidu. Nástroje pro sledování chyb a zasílání změn na GitHubu zůstanou v provozu, ale zpracovávat je vývojáři začnou až po zasloužené dovolené. Plánované datum vydání verze curl 8.22.0 ale bylo také posunuto o dva týdny na 2. září 2026.
Správci projektu curl využijí toto období, kdy na ně není vyvíjen tak velký tlak, k tomu, aby se trochu nadechli a užili si léto.
Možná se budou trochu častěji procházet venku. Nadechnou se. Někteří z nás možná část tohoto času věnují poznávání jiných míst, píše Stenberg.
Projekt curl čelí v posledních několika měsících obrovskému přívalu hlášení bezpečnostních chyb nevalné kvality, za kterými můžou všeobecně dostupné jazykové modely. Tyto automatizované nástroje generují nepřesné, zavádějící nebo nekompletní změny do kódu a dokumentace. Daniel Stenberg upozorňuje, že to zvyšuje riziko přivlečení dalších bezpečnostních chyb, protože automatické úpravy nemusí respektovat kontext, zpětnou kompatibilitu ani bezpečnostní zásady projektu. Zároveň to enormně zatěžuje správce, kteří se musejí těmito hlášeními brodit.
Mizerové zřejmě nebudou odpočívat, ale my ano, říká rozhodně Stenberg. Vyzývá k tomu i další správce open-source projektů, kteří by podle něj měli také zvolnit, přehodnotit své priority a začít se starat také o sebe.