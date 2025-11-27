Root.cz  »  Desktop  »  Projekt Googlu přinášející Android na desktopové počítače se jmenuje Aluminium

Projekt Googlu přinášející Android na desktopové počítače se jmenuje Aluminium

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

2020-06-Acer-Chromebook-Spin-713-CP713_03.jpg Autor: Acer

Díky inzerátu na pozici produktového manažera pro projekt „Aluminium OS“ víme o něco více o dlouhodobých plánech společnosti Google spojit nejlepší části systémů Android a ChromeOS do jednoho operačního systému a nabídnout moderní desktopové prostředí konkurující společnosti Apple.

Inzerát popisuje připravovaný operační systém Aluminium jako „nový operační systém postavený na umělé inteligenci (AI)“. Inzerát je starý dva měsíce, ale byl objeven až teď a na svém původním místě už není k dispozici. Poprvé však díky němu známe kódové označení nového operačního systému spolu se zkratkou „ALOS“. Konkrétně popisuje Aluminium jako „založený na Androidu“ a uvádí, že společnost hledá pro tento operační systém základní, masový a prémiový hardware.

Podle inzerátu bude tým zodpovědný za vytvoření „portfolia zařízení s operačními systémy ChromeOS a Aluminium“ v různých provedeních jako „notebooky, odnímatelná zařízení, tablety a boxy“. Inzerát však také zmiňuje potřebu vytvořit strategii pro „přechod Google z ChromeOS na Aluminium“, což naznačuje, že konečným plánem je postupné vyřazení ChromeOS a jeho nahrazení novou alternativou.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Tenhle cvik vám přinese rychlou úlevu při bolesti beder

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Proč přichází éra suverénních datových center?

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Legitimní weby jsou zneužívány k manipulaci prohlížečů

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Množství údajů dle nařízení vlády k JMHZ mnohé překvapí

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?