Prosincový DevOps meetup v Praze

V úterý 2. prosince se koná další sraz komunity Prague DevOps Meetup, tentokrát v prostorách společnosti Ataccama Software. Na programu jsou dvě zajímavé přednášky a panelová diskuze o nedávném výpadku regionu AWS.

Grow your DevOps brand while putting privacy first (Bogo): Přednáška se zaměří na to, jak si budovat online reputaci a sdílet znalosti, aniž by došlo k ohrožení soukromí uživatelů. Bogo představí nástroje a metody pro sdílení obsahu, které respektují principy ochrany soukromí, a zamyslí se nad problémy jako nadměrné sledování, centralizované platformy a manipulativní algoritmy.

How Chrome v142 broke single sign on (Robert Germot): Robert Germot se ponoří do technických detailů, jak nedávná aktualizace prohlížeče Chrome (verze 142) narušila některé tiché (silent) toky jednotného přihlašování (Single Sign-On, SSO), které využívají front-end knihovny pro OAuth s třetími stranami (Google, Microsoft atd.).

Panelová diskuze: AWS Region outage: Diskuze se bude věnovat analýze a dopadům nedávného výpadku služeb v jednom z regionů Amazon Web Services.

Datum: úterý 2. prosince (2025)

Čas: 18:00 – 21:00 CET

Místo: Ataccama Software, s.r.o., Sokolovská 685/136f, Invalidovna, Praha 8.

