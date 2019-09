 »   »  Protokol Telnet slaví 50. narozeniny

Petr Krčmář

Dnes je to přesně 50 let, kdy byly položeny základy protokolu Telnet. Ve čtvrtek 25. září 1969 totiž vyšlo RFC 15, které definuje základní síťová primitiva pro přístup k terminálu vzdáleného počítače prostřednictvím počítačové sítě. Název Telnet je zkratkou slov teletype over network, česky tedy dálnopis připojený po síti.

Zajímavé je, že protokol je starší než TCP/IP a původně byl navržen pro běh na Network Control Protocol (NCP). Ten byl v Arpanetu používán až do roku 1983, kdy jej nahradil modernější protokol TCP/IP, na kterém běží internet dodnes.

Přestože byl Telnet později vytlačen šifrovanými následovníky, stále je v některých specifických aplikacích používán. Můžete ho vyzkoušet například tak, že si v terminálu necháte přehrát čtvrtou epizodu Star Wars.

$ telnet towel.blinkenlights.nl