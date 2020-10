Proton 5.13-1 umožňuje hraní Red Dead Redemption 2 a dalších her na Linuxu

Valve a CodeWeavers včera vydali Proton 5.13–1, což je nástroj, založený na Wine 5.13, umožňující hraní her pro Windows v Linuxu. Nová verze funguje s Red Dead Redemption 2, Call of Duty: WWII, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare, Asssassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed IV Black Flag, South Park: The Fractured But Whole, DiRT Rally 2, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires III a dalšími hrami.

Více v kompletním seznamu změn. Nejjednodušší je instalace přímo v klientovi Steam, nebo jsou dostupné zdrojové kódy na GitHubu.

(zdroj: gamingonlinux)