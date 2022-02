Proton 7.0 staví na Wine 7.0, přidává podporu dalších her

Autor: Valve

Nedlouho před uvedením přenosné konzole Steam Deck na trh, přináší Valve novou verzi svého frameworku pro běh her majoritní platformy na Linuxu. Proton 7.0 (rovnou se objevila i aktualizovaná verze Proton 7.0.1) nově staví na Wine 7.0 a rozšiřuje seznam her, které by měly běžet zcela bez potíží.

Dále nový Proton aktivuje podporu EasyAntiCheat (EAC), lokálního dekódování H.264 videí, vylepšenou podporu ovladače Steam Input pro hry běžící přes Origin, vylepšenou podporu zvuku ve Skyrimu a Falloutu 4, stabilnější běh Runescape, podporu Paradox Launcheru, opravený multiplayer v Doom Eternal či spoustu výkonnostních vylepšení (u vstupů, práci s okny či alokace paměti).

Vedle Wine 7.0 také nový Proton staví na DXVK 1.9.4, VKD3D-Proton je povýšen na aktuální snapshot z Gitu (2.5–146-g33f17cc7) a nechybí ani Wine-Mono 7.1.2. Kompletní přehled novinek je k dispozici na GitHubu projektu.